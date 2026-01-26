Gambettola, scuola della cartapesta: una storia che unisce arte e sociale

In 16 anni ha coinvolto migliaia di alunni e adesso la scuola della cartapesta si arricchisce con altre novità, proseguendo l’attività laboratoriale rivolta ai più giovani, denominata “Una scuola x le mani”.

Nacque a Gambettola nel 2009 dall’intuizione di Davide Ricci, presidente di Gambettola Eventi, insieme all’amministrazione comunale e l’allora assessore Massimiliano Maestri, con la collaborazione delle scuole di Gambettola dirette da Maria Annunziata Angelini. Ad oggi ha coinvolto oltre 5 mila alunni delle scuole dell’obbligo a Gambettola, oltre a scuole e centri estivi a Longiano, Cesena, Cesenatico, Mercato Saraceno, Santa Sofia e Mosciano. Nell’anno scolastico 2017-2018 ha realizzato un laboratorio Pon al 5° Circolo di Cesena; a Savignano in collaborazione con l’associazione “Homo Viator”; a Mercato Saraceno (nel 2012, 2013 e 2016) e a Longiano (nel 2021 e 2022) ha svolto attività grazie al supporto dei Comuni. È giunta anche Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, tramite i laboratori realizzati nelle scuole terremotate nel 2017-2018 e 2020. Nel 2024 è stata invitata dal Carnevale di Verona a svolgere un laboratorio presso l’Istituto comprensivo di Bosco Chiesa Nuova nella Lessinia. Durante il lockdown, è rimasta operativa, con dirette video online sul canale social.

La scuola ha presentato inoltre i propri manufatti in varie mostre, non solo a Gambettola. Per esempio, ha organizzato una mostra antologica 2009-2018 a “Sono Romagnolo”, in fiera a Cesena, e a Cervia si è fatta apprezzare al Festival della Romagna, nel 2020 e nel 2025.

Da segnalare il riconoscimento da parte dell’Ufficio scolastico regionale negli anni precedenti al Covid e, dal 2022, la collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna-sede di Rimini. Dal 2016, dopo l’apertura della nuova sede in via Marconi 123 a Gambettola, grazie all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Sanulli, la scuola ha cominciato a organizzare laboratori di cartapesta anche per gli adulti e in orario serale, con persone provenienti da Rimini a Bertinoro.

A partire dal 2025, ha avviato esperienze creative-didattiche in vari luoghi, con nuovi obiettivi, tra cui l’inclusione dei ragazzi portatori di diversa abilità, con l’associazione Grd di Cesena e le cooperative Cad di Cesena e Akkanto di Santarcangelo. Da qualche mese ha aperto una nuova sede a Forlimpopoli, con un laboratorio permanente ribattezzato “Cartabile”, presso la Fondazione Fornino-Valmori, noto centro specializzato nell’autismo.

«La scuola della cartapesta di Gambettola e della Romagna - afferma Anton Roca, direttore maestro d’arte - può fungere da laboratorio di idee e di incontro tra arte e artigianato. La bottega forma anche i futuri maestri d’arte del carnevale, attività che a Gambettola si tramanda da generazione in generazione, con l’orgoglio di realizzare carri e figure allegoriche che esprimono il genio creativo dei tanti giovani coinvolti. Allo stesso tempo, la scuola della cartapesta può essere volano della promozione del territorio e dell’accoglienza di visitatori da fuori».