Gambettola, schianto in moto: muore trentenne

Si schianta perdendo il controllo della sua moto di grossa cilindrata e muore. L’incidente ha avuto luogo poco prima della mezzanotte di domenica sera in via Pascoli a Gambettola. La vittima è un trentenne della zona, che abitava a Crocetta di Longiano. Stava transitando sulla strada con la sua moto di grossa cilindrata quando ha perso il controllo del mezzo e ha finito per schiantarsi sul muro in cemento armato di una villetta che si affaccia sulla strada. Le sue condizioni sono parse subito estremamente gravi ed è morto durante il trasporto in ospedale con l’ambulanza del 118 che era intervenuta insieme all’auto medicalizzata. I rilievi per l’incidente sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Cesenatico.

Il deceduto si chiamava Thomas Mantani, aveva 29anni (avrebbe compiuto i trent’anni a settembre) e abitava a Crocetta di Longiano.