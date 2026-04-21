Gambettola, scazzottata a margine del Carnevale: a sedare la lite c’è anche il sindaco

Al Carnevale della Romagna di Gambettola, dopo la proclamazione dei vincitori la serata di domenica è proseguita con musica e festa condotta da Radio Bruno e Radio Gamma. All’incrocio tra corso Mazzini e via Don Giovanni Minzoni c’è stato anche un fuori programma in mezzo alla folla: un’improvvisa scazzottata per futili motivi tra due giovani estranei al carnevale che sono venuti alle mani e con foga se le sono date di santa ragione, rotolando per terra. Ad intervenire per cercare di fermarli anche il sindaco di Gambettola Eugenio Battistini, mentre immediatamente i carabinieri, presenti in forze lungo corso Mazzini, hanno separato i due contendenti e li hanno riportati alla calma.