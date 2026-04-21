Gambettola, scazzottata a margine del Carnevale: a sedare la lite c’è anche il sindaco

Gambettola
  • 21 aprile 2026
Il sindaco mentre separa alcuni protagonisti della rissa
Il sindaco mentre separa alcuni protagonisti della rissa

Al Carnevale della Romagna di Gambettola, dopo la proclamazione dei vincitori la serata di domenica è proseguita con musica e festa condotta da Radio Bruno e Radio Gamma. All’incrocio tra corso Mazzini e via Don Giovanni Minzoni c’è stato anche un fuori programma in mezzo alla folla: un’improvvisa scazzottata per futili motivi tra due giovani estranei al carnevale che sono venuti alle mani e con foga se le sono date di santa ragione, rotolando per terra. Ad intervenire per cercare di fermarli anche il sindaco di Gambettola Eugenio Battistini, mentre immediatamente i carabinieri, presenti in forze lungo corso Mazzini, hanno separato i due contendenti e li hanno riportati alla calma.

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