«A complicare il quadro – fanno sapere dal Centrodestra - è intervenuta la notizia che la Regione Emilia-Romagna ha deciso di non finanziare tale struttura sanitaria all’interno del complesso. Di fatto, l’idea originaria è decaduta e per questo motivo l’iter è stato momentaneamente sospeso dal consiglio comunale in attesa di trovare soluzioni».

Ora la richiesta: «Come gruppo consiliare di minoranza chiediamo che il progetto sul complesso Sacta venga portato avanti con qualche necessaria modifica, ma senza più vincolarsi a un edificio che, per limiti strutturali e vincoli storici, rischia di restare l’ennesima incompiuta del nostro territorio. L’edificio vincolato, che prossimamente diventerà di proprietà del Comune, può benissimo restare per ora in una situazione di stand-by, senza compromettere l’intero progetto di riqualificazione. In attesa di un piano realistico e finanziabile per il suo recupero, si può chiedere alla proprietà di procedere quanto prima alla messa in sicurezza dello stabile ed al ripristino della facciata, così da integrare visivamente l’immobile nel futuro contesto di rigenerazione urbana. Nel frattempo, l’Amministrazione avrebbe tutto il tempo di partecipare a bandi dedicati ad esempio al recupero di aree di archeologia industriale, strada già percorsa con successo da altri Comuni, senza gravare sul bilancio locale e mantenendo aperta una prospettiva di valorizzazione futura del bene».