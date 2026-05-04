Gambettola, rompe la porta di casa dei familiari per andare a rubare, poi tenta di investire i Carabinieri: 21enne in carcere

Nel pomeriggio del primo maggio scorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesenatico e delle Stazioni di Savignano sul Rubicone e Gambettola, hanno arrestato un 21enne, italiano, senza fissa dimora, per “violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa”, “resistenza e minaccia a P.U.”, “lesioni personali”, “furto” e “danneggiamento”.

I Carabinieri, a seguito di attivazione della centrale operativa della Compagnia di Cesenatico per un allarme di un braccialetto elettronico, sono tempestivamente intervenuti presso un’abitazione di Gambettola, luogo di residenza della persona offesa per condotte violente in passato subite da un familiare. All’atto dell’intervento i militari operanti notavano la presenza di un’autovettura con alla guida proprio il giovane cui era stato vietato l’avvicinamento all’abitazione e ai suoi familiari, applicato dal GIP del Tribunale di Forlì per “pregressi e reiterati maltrattamenti in famiglia”.

Il giovane, che da subito appariva in forte stato di agitazione, alla vista dei militari inveiva contro di loro, che minacciava e tentava di investire per darsi alla fuga. Nei confronti dei Carabinieri, che riuscivano comunque a bloccare il mezzo, successivamente opponeva una forte resistenza con calci e pugni, tentando un’ulteriore fuga a piedi, bloccata dopo un breve inseguimento ed una colluttazione, nel corso del quale un militare veniva colpito, riportando lievi traumi poi medicati presso il vicino pronto soccorso. Sottoposto a perquisizione personale, il giovane risultava non indossare il dispositivo anti-stalking (che aveva in precedenza danneggiato) ed era in possesso di oggetti sottratti dalla abitazione dei familiari, dove era entrato rompendo la porta d’ingresso. Nel frattempo la parte offesa, alla prima attivazione d’allarme, si era allontanata da casa ed aveva trovato rifugio presso la Stazione Carabinieri di Gambettola, dove era stata accolta e rassicurata dal Comandante che, nel frattempo, forniva ulteriori indicazioni ai militari, già attivati dalla centrale operativa e che stavano intervenendo presso l’abitazione.

Il 21enne, accompagnato in caserma per le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cesenatico, in attesa della convalida. Nella giornata successiva il giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere.