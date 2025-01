Gambettola, ricevuti i cittadini del servizio “Cittadinanza attiva volontaria”

Nei giorni scorsi la Giunta comunale di Gambettola, guidata dal sindaco Eugenio Battistini, ha incontrato presso il Municipio i cittadini che rientrano nel servizio C.A.V, Cittadinanza attiva volontaria. Si tratta di Pietro, Vito e Maurizio, seguiti dai servizi sociali, con i quali è stato attivato un progetto, per un servizio di pulizia e di mantenimento del decoro di alcune strade, parchi e aiuole del territorio comunale. All’incontro erano presenti anche Ivanka Vidovic, assistente sociale che segue l’area adulti e punto di riferimento nel Comune per quanto riguarda l’organizzazione dei C.A.V., e Andrea Antonelli, coordinatore dell’area inserimento lavorativo dell’Unione Rubicone e Mare. «Ringraziamo vivamente queste persone – affermano il sindaco Eugenio Battistini e l’assessore ai Servizi sociali del Comune, Pietro Pierantoni –, che con dedizione e solerzia svolgono un importante servizio di pubblica utilità per la comunità.

L’obiettivo primario alla base del progetto è quello di garantire a persone fragili della comunità che hanno difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro, di potersi reinserire nella società, ricevendo un contributo economico e avendo la possibilità di operare nel proprio tessuto cittadino prestando un servizio ritenuto utile per la collettività. Insomma l’intenzione è sempre quella di non lasciare indietro nessuno, di dare la possibilità a tutte e tutti di sentirsi parte della comunità e avere impegni e incontri nella propria quotidianità.

Nello specifico si tratta di un impegno settimanale volontario che va ad implementare il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, quest’ultimo invece in capo ad Hera. Va precisato poi che, a fronte di questa attività, alle persone coinvolte nel progetto viene riconosciuto un piccolo contributo economico. Come abbiamo potuto riscontrare da questi cittadini volenterosi, mossi da uno spirito di servizio verso la collettività, l’occupazione che si apprestano a svolgere settimanalmente è riconosciuta positivamente e apprezzata anche dai concittadini».

La Giunta, infine ci ha tenuto a ringraziare «anche Ivanka e Andrea per il lavoro svolto e l’attenzione che prestano nei confronti delle persone da loro seguite nei rispettivi ambiti e sottolinea che è fondamentale coltivare il senso civico, all’interno di una comunità, in quanto l’attenzione e la cura riservate alle altre persone e all’ambiente sono valori imprescindibili per uno sviluppo sociale equilibrato e pacifico. In questa direzione, è necessario continuare a lavorare sull’educazione e sulla prevenzione per avere un paese pulito e attrattivo, partendo dalle giovani generazioni».