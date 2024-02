Gambettola, proposto un monumento al donatore di sangue in una rotonda

Progetto di un monumento al donatore e ricerca di sostegni economici. L’Avis comunale di Gambettola ieri si è riunita in assemblea per illustrare i numeri di un 2023 all’insegna della crescita: da 795 a 840 donazioni. Ma, a sorpresa, ha lanciato la proposta di un innovativo monumento.

Il presidente dal 2021 è Massimo Consol che al termine dell’assemblea ha illustrato un progetto ambizioso: creare un grande monumento al donatore, da mettere nella rotonda di via Del Lavoro vicino alla scritta “E’ Bosc”, oppure ridurre le dimensioni del monumento e cercare una rotonda meno importante. L’artista longianese Mattia Vernocchi ha già fatto un bozzetto. «Speriamo tanto di trovare i fondi per fare il monumento in via Del Lavoro - ha detto Console - Contiamo sull’aiuto dell’Amministrazione comunale e di versamenti liberi da aziende private. Avere un monumento al donatore aiuterebbe a incentivare nuove donazioni. Sul basamento sono possibili anche scritte di eventuali sponsor». La proposta ha ricevuto un caloroso applauso e l’assemblea ha dato il via all’iniziativa.