Gambettola, pitbull scavalca la recinzione e ferisce un passante a un braccio

Pitbull lasciato senza custodia aggredisce e ferisce una persona. Il fatto è accaduto due mattine fa, in via Montanari, verso le 7.30.

«Abbiamo sentito gridare aiuto due volte e siamo usciti in strada – riferiscono marito e moglie, che abitano vicino al centro – ma una volta in strada non abbiamo visto nessuno. Più tardi è arrivata un’ambulanza e abbiamo pensato a un malore lungo la nostra strada. Solo di sera ci è stato riferito che nella casa con lavori di costruzione vicina alla nostra, un cane pitbull aveva saltato la recinzione e si era avventato su un malcapitato passante, ferendolo alle braccia».

A Gambettola negli ultimi tempi sono successi alcuni episodi inquietanti relativi a cani pericolosi non custoditi a dovere: «Ci mancava solo un’aggressione di un pitbull – affermano i due cittadini –e per di più per un comportamento irresponsabile del padrone dell’animale, che lo ha lasciato incustodito e con la possibilità di uscire in strada. Un gesto criminale, che toglie sicurezza a tutti. Pensate ai bambini che girano o a piedi. Da oggi ci sentiamo tutti meno sicuri».