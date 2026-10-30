Gambettola, perseguita la ex e la sua famiglia: per un 20enne divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

Non si era rassegnato alla fine della relazione sentimentale, arrivando a trasformare la vita della ex fidanzata e dei familiari di lei in un incubo fatto di continue pressioni psicologiche, minacce e condotte persecutorie. È quanto ricostruito dai carabinieri a carico di un giovane di 20 anni, ora destinatario di una misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria.
Nei giorni scorsi, a Gambettola, i Carabinieri di Meldola, in collaborazione con i colleghi della stazione di Gambettola, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Gip di Forlì, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento ipotizza a carico del ragazzo il reato di “atti persecutori”.