Gambettola, pannelli fotovoltaici nell’ex area rottamai

Una maxi distesa di pannelli fotovoltaici in quella che un tempo era destinata a diventare l’area Apea, la famosa area rottamazione dove dovevano confluire tutti i demolitori di Gambettola. Il progetto è naufragato già da vari anni nel silenzio più assoluto. Al suo posto da qualche mese c’è una delle più grandi aree di pannelli fotovoltaici del comprensorio cesenate.

L’ex area rottamai o Area produttiva ecologicamente attrezzata (Apea) posta lungo la provinciale Montanari (la strada che da Gambettola arriva a Gatteo, nell’ultimo tratto del territorio gambettolese) è sorta con la costituzione di un consorzio o società Montanari srl, in data 27 novembre 2007, con il favore dell’Amministrazione comunale del sindaco Iader Garavina. Il lodevole progetto era quello di delocalizzare tutte le imprese della rottamazione che nel tempo erano nate a Gambettola e oggi sono attorniate da case di civile abitazione che mal si coniugano con le attività produttive di quel tipo. I soci iniziali erano circa una quindicina, quasi tutti imprenditori del settore della rottamazione di Gambettola. Ci fu chi prenotò un lotto ampio e chi meno esteso. Ma dopo oltre tre lustri di tempo di quel nucleo di imprenditori ora sono rimasti veramente in pochi. Nel frattempo le condizioni economiche generali sono cambiate più volte e si sono succedute più Amministrazioni comunali. Anche alcuni imprenditori sono andati in “sofferenza” e sono stati sostituiti da imprese più grandi che arrivavano anche da fuori provincia. Altri rottamai sono scomparsi e gli eredi hanno liquidato sotto costo le proprie quote. Dopo la batosta sull’area da parte delle tasse, con l’Imu alle stelle, per essere diventata l’area da agricola a terreno produttivo, era già stato richiesto il dietrofront, facendo tornare l’area a vocazione agricola, con imprenditori che hanno realizzato notevoli minusvalenze dei loro capitali iniziali.

Oggi di quell’area Apea non c’è più traccia, sostituita da una distesa di pannelli fotovoltaici posti in essere negli ultimi mesi da una società nel Nord Italia. Le opere proseguono frenetiche a Gambettola in quella che un tempo era nata per essere l’area dedicata alla rottamazione in via Montanari, con le ditte che lavorano anche nei festivi, per terminare l’impianto.