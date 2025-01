Gambettola: onorificenza per Emiliano Paesani consegnata dal sindacato Sulpl

Onorificenza per il gambettolese Emiliano Paesani, ispettore della pl di Rimini. Durante il 28° Convegno nazionale del Sulpl Paesani, facente parte del personale della polizia locale di Rimini è stato premiato per meriti di servizio, nel dettaglio per aver partecipato alla operazione “Call Girl” che ha ottenuto riconoscimenti e l’onorificenza Menzione d’oro. L’indagine aveva portato all’arresto del proprietario di un immobile e del gestore di una struttura ricettiva, nonché all’applicazione di misure cautelari nei confronti di altre sette persone indagate a piede libero e accusati, in concorso, di favoreggiamento e tolleranza della prostituzione.

Fra i nomi dei premiati per la brillante operazione c’è quindi il gambettolese Paesani, già candidato sindaco a Gambettola nel 2019 in un lista civica (“Sicuramente Gambettola”) e da allora a tutt’oggi consigliere comunale di minoranza (ora nella lista “Uniti per Gambettola”, ndr).

Classe 1977 Paesani è nato a Cesenatico ma abita a Gambettola dal 2008. Laureato in economia e commercio all’università di Bologna, è figlio e fratello di militari dell’Arma dei carabinieri. Impiegato dal 2007 in polizia locale, prima a Cesena e poi a Rimini, dove ha ricoperto ruoli operativi su strada. Inizialmente inserito nei reparti “Quartieri, infortunistica e motociclisti”, è poi nel reparto “Pronto intervento e polizia giudiziaria”. Svolge attività di educazione stradale nelle scuole, ed è sposato con Claudia, ispettore di polizia locale a Cesenatico, ed insieme hanno una figlia di nome Sofia. Paesani è anche volontario Avis, oltre che membro attivo dell’associazione “Gotica Romagna”, che crea eventi e manifestazioni in ricordo dei tragici eventi che hanno segnato la zona durante l’ultimo conflitto mondiale.