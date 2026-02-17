Gambettola, oltre un etto di cocaina e un’arma detenuta illegalmente: 31enne arrestato

Mercoledì 11 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Gambettola hanno arrestato un 31enne dominicano, presunto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” e “detenzione illegale di armi o munizioni”.

L’uomo è stato controllato a bordo di un’autovettura condotta da un conoscente. La perquisizione ha permesso di rinvenire, nella sua disponibilità, circa 53 grammi di cocaina. Le operazioni, estese al domicilio, hanno consentito di rinvenire ulteriori 61 grammi della medesima sostanza, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, nonché un’arma e munizioni illegalmente detenute. Al termine delle operazioni, tutto il materiale veniva sottoposto a sequestro penale.

Accompagnato in caserma per le formalità di rito, l’uomo veniva dichiarato in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, collocato presso il proprio domicilio in attesa della convalida. Nel corso dell’udienza, tenutasi nei giorni successivi, il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto, disponendo a carico dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il conducente della vettura è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì per concorso nella detenzione di sostanza stupefacente.