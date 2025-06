Gambettola, oltre 50 eventi estivi con Fellini protagonista

Oltre 50 appuntamenti con “Il Bosco ritrovato 2025” e molte novità, dal cinema in piazza al ritorno della cena felliniana sotto le stelle, dal passaggio della Mille Miglia in centro alla festa del cappelletto al parco Fellini. È stata svelata ieri mattina la rassegna realizzata dal Comune con la collaborazione delle associazioni. Spazierà tra cinema, teatro, burattini, concerti, mostre, intrattenimenti e gastronomia. Il via l’8 giugno e conclusione a fine ottobre.

I pezzi forti della rassegna

«Sarà un’estate tra le più ricche di eventi di sempre - ha rimarcato la vice sindaca Serena Zavalloni, affiancata dagli assessori Bianchi e Pierantoni - Gambettola si appresta a vivere una fittissima serie di oltre 50 appuntamenti, nelle piazze, nei parchi, e nei luoghi della cultura. Ci saranno cinema, teatro, burattini, concerti, mostre, giochi, intrattenimenti e iniziative enogastronomiche. Il cinema, oltre che a casa Fellini, tornerà in piazza Pertini. Pellicole restaurate e cinema d’autore saranno proposte per 6 lunedì sera, in giugno e luglio. Torneranno anche le “Notti del Bosco” in centro, inclusa la cena fellinana. La rassegna “Il Cinema ritrovato”, in collaborazione con Sputnik Cinematografica e Cineteca di Bologna, vedrà un palinsesto appassionante e appuntamenti in più, distribuiti tra piazza Pertini e casa Fellini».

Gli eventi delle associazioni

La rassegna comprende anche proposte di “Natura Magica”, con escursioni narrate sulle tracce di Federico bambino a Gambettola, a cura della guida Roberto Forlivesi e del narratore Sergio Diotti. Si terranno tutti i lunedì di luglio, dalle ore 19,45.

Ci sarà il ritorno della Mille Miglia (il 19 giugno, dalle 17,30), grazie a “Mostrascambio Gambettola odv”, con 120 Ferrari del Tribute 1000 Miglia, auto elettriche della 1000 Miglia Green e oltre 400 vetture costruite fra il 1927 e il 1957.

L’associazione “Nonsoloruggine” tornerà ad animare il centro tutti i mercoledì sera di luglio, con le “Notti del Bosco”, appuntamenti teatrali e musicali.

In collaborazione con “Amici della scuola”, sono in programma il 2 luglio un mercatino dei bambini, con gimkana ciclistica “Memorial Tino Venturi”, spettacoli di burattini (9 luglio) e in collaborazione con “Idea Coop”, Quattrozampe e relax, apericena, sfilata di cani con premiazione. Il 16 luglio, “Il Bosco di... Bacco, degustazione di vini a cura di cantine locali. Il 31 luglio, “A tavola con Federico”, cena “felliniana” in piazza con musica dal vivo.

Il “Cappelletto in festa“ (nell’ultimo weekend di giugno) si sposterà al parco Fellini, a cura degli “Amici della scuola”.

Il “Teatro del Drago” porterà nelle piazze quattro spettacoli della rassegna “Burattini & Figure”.

Da non dimenticare gli eventi all’ex macello e iniziative de “La Scacchiera di Onnon”.

Il parco Fellini ospiterà spettacoli dal vivo, stand gastronomici e un motoraduno con esposizione di Harley-Davidson.

Non mancheranno iniziative dell’associazione “Circuiti Dinamici”, “Idea Coop”, gruppo culturale Prospettive, Corpo bandistico “Città di Gambettola”.

In calendario anche la festa dei due patroni della parrocchia di Gambettola, la Mostrascambio, il Moto Gp de Bosch, mentre “Gambettola Eventi” dal 17 al 20 settembre, proporrà la quarta edizione di “Carnevali in festa”. Ancora, la festa dello sport, la camminata solidale Avis, la 25a “Fiera della canapa” e la rassegna organizzata da Corale “Vivaldi” nella chiesa parrocchiale il 25 ottobre.