Gambettola, nuova illuminazione e il Comune cambia colore

GAMBETTOLA. Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica di Gambettola, a cura di Hera Luce, società Benefit del Gruppo Hera e tra i principali operatori nazionali del settore. L’intervento ha previsto la sostituzione di 72 punti luce obsoleti con moderni apparecchi a tecnologia LED, consentendo un risparmio energetico pari al 60% rispetto al precedente impianto a sodio ad alta pressione.

“Questo intervento dimostra come sia possibile coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e attenzione alla qualità urbana. Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri cittadini una città più sicura, moderna e attenta all’ambiente. Un ringraziamento particolare va a Hera Luce per la professionalità e l’efficienza con cui ha portato a termine i lavori, e al personale dei Lavori Pubblici del Comune per il prezioso supporto”, dichiara il Sindaco di Gambettola Eugenio Battistini.

L’operazione rappresenta un passo decisivo nel percorso di riqualificazione energetica e ambientale della città. Le nuove luci LED non solo garantiscono una maggiore efficienza luminosa, ma migliorano sensibilmente la qualità della luce in termini di uniformità e comfort visivo, incrementando la percezione dei colori e la sicurezza negli spazi pubblici.

Gli interventi hanno interessato diversi punti strategici del territorio comunale, tra cui la Chiesa della Consolata, la Chiesa di Corso Mazzini, il Parco Aldo Moro, Piazza Togliatti, l’area giochi di via Don Sturzo, il Parco della Resistenza, via Gramsci e viale Carducci. Particolare attenzione è stata riservata anche al Municipio, che è stato dotato di un nuovo impianto RGB in grado di variare i colori dell’illuminazione in base a eventi, ricorrenze e necessità istituzionali, valorizzando simbolicamente la comunità. Il valore complessivo dell’investimento ammonta a 27 mila euro, interamente a carico di Hera Luce. L’importo verrà recuperato attraverso il risparmio energetico garantito dalla nuova tecnologia. Il progetto si inserisce pienamente nelle politiche europee del Green Deal e negli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per la sostenibilità, contribuendo concretamente alla strategia di Carbon Neutrality.

Il nuovo impianto sarà alimentato al 100% da energia proveniente da fonti rinnovabili. Inoltre, l’analisi della circolarità materica conferma che oltre il 75% dei componenti utilizzati potrà essere riciclato a fine vita, in un’ottica di piena economia circolare.