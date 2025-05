Gambettola, Mostrascambio da record con 30mila presenze e tante curiosità

Una Mostrascambio da record, con 30mila presenze nelle due giornate, in mezzo a 800 stand e visitatori interessati a comprare di tutto. Le apprezzate mostre in piazza Foro Boario, con le auto da rally (tra cui una Fiat 124 Abarth di Vanni Rossi), i trattori Venieri, un antico Om del 1924 arrivato da Brescia e le moto Bianchi, sono state la ciliegina sulla torta. Non ci si è limitati a esposizioni statiche di mezzi d’epoca, ma si sono visti anche trattori, moto e auto in movimento su circuito protetto.

Le moto Bianchi

Particolarmente affascinante lo stand della “Fabbrica italiana velocipedi Edoardo Bianchi”, più conosciuta come Bianchi, la più vecchia al mondo ancora esistente, ma un tempo anche importante con auto e moto, fondata a Milano nel 1885 da Edoardo Bianchi, il primo in Italia a passare dalle gomme piene a quelle con camera d’aria, nel 1888. Nel 1914 l’azienda produsse 45.000 biciclette, 1.500 moto e 1.000 automobili e si dedicò alle corse, con anche campioni come Tazio Nuvolari e Alberto Ascari. Tra i più grandi collezionisti delle moto Bianchi oggi c’è il gambettolese Filippo Baiardi.

Un piccolo trattore misterioso

Una chicca che non è sfuggita agli esperti è stato un piccolo trattore marchiato “Della Casa”, esposto dalla ditta longianese Ugolini. Nonostante le ricerche degli esperti della Mostrascambio, di questo mezzo non esiste alcuna documentazione storica, neppure in rete. Forse si tratta di un prototipo che poi non ha avuto seguito con altri esemplari.

Visitatori anche dall’estero

Sono state calamitate dalla Mostrascambio anche persone residenti in Svizzera e Francia, e un tedesco di Monaco di Baviera, rapito dalla bellezza delle auto esposte: «Per le prossime edizioni - afferma Christian Gollwitzer - vorrei esporre anch’io qualche auto particolare che posseggo nel mio salone di Monaco. Ho un appoggio anche in una casa di parenti di mia moglie a Roncofreddo».

Organizzatori su di giri

«È stato il week end perfetto - rimarca Claudio Canducci, presidente della Mostrascambio - a cominciare dal meteo ideale. Forse oltre 30 mila persone sono passate ben scaglionate dalla mattina del sabato alla sera della domenica. Non ci aspettavamo così tanta gente. Qualcuno che aveva comprato articoli pesanti se li è dovuti caricare in spalla per grandi distanze. Per le prossime edizioni cercheremo nuovi stalli ed aree dove poter far parcheggiare, magari con l’incasso a favore di associazioni a cui affidare la gestione degli accessi. Rimane la gioia di vedere questa enorme socialità, che è un valore per tutta la città».