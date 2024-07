Gambettola, morto Rino Pazzaglia: imprenditore, politico e musicista

All’ospedale Bufalini nella notte tra lunedì e martedì si è spento il cavalier Rino Pazzaglia, una grande passione per la musica, già presidente del Consorzio di bonifica, della Cooperativa Cora di Gambettola, del Corpo bandistico Città di Gambettola (2006-2014), consigliere comunale Dc (1970-1975).

Era nato il 27 settembre 1935 e da giovane aveva frequentato il conservatorio musicale di Cesena. Poi alla morte prematura del padre interruppe gli studi essendo l’unico figlio maschio con 5 sorelle. Nel 1957 però decise di riprendere a suonare la tromba in varie bande musicali della zona, tra cui quelle di Montiano, Savignano, Rimini e Gambettola. A seguito dei vari impegni in campo sociale e professionale dovette sospendere l’attività bandistica che riprese nel 1992 nella rinata banda di Gambettola, divenendone nel 2006 anche il presidente, fino al 2015 quando lasciò il testimone ad Antonio Baldini, ma continuò a suonare la tromba fino a 84 anni. «Tutto il Corpo bandistico Città di Gambettola – afferma Baldini – ricorda con affetto Rino Pazzaglia per la passione che profondeva in questa associazione musicale di cui è stato presidente per 9 anni e musicista per tantissimo tempo».

Pazzaglia ha lasciato il segno anche in campo imprenditoriale: oltre a coltivare un podere, divenne presidente della Coldiretti, presidente del Consorzio di bonifica, presidente della Cooperativa Cora di Gambettola, poi confluita nella cesenate Agrifrut e oggi nel colosso Agrintesa, con l’ingresso anche di cooperative faentine e forlivesi. A Gambettola, in via della Rotaia, è rimasto il punto vendita della frutta biologica del colosso ortofrutticolo.

Tra le altre passioni di Pazzaglia c’è stata la politica. Consigliere comunale nel periodo 1970-1975 e poi nel direttivo della locale Democrazia cristiana. Nominato cavaliere della Repubblica italiana, da tre anni con altri due appassionati di storia locale, stava raccogliendo testimonianze per scrivere un libro sulla storia di Gambettola e dei suoi personaggi da non dimenticare, tra cui ora entra a pieno titolo.

Lascia nel dolore la moglie Anna Maria, i figli Andrea, Gianni e Mauro, oltre le nuore, le sorelle, i nipoti, altri parenti, amici e conoscenti. Stasera sarà recitato il rosario alle 19,30 nella chiesa parrocchiale di Gambettola. Il funerale si svolgerà domani, alle 9, nella stessa chiesa. Poi la salma proseguirà per il cimitero locale. Le offerte saranno devolute per opere parrocchiali.