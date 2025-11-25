Gambettola, morto a soli 56 anni il super volontario Enrico Caputo

La città piange il super volontario Enrico Caputo. Ha lavorato al Centro Logistico Ausl di Cesena e faceva parte di varie associazioni, sia di Gambettola, come il gruppo di Protezione civile, e sia per Ior, e ogni anno si dava da fare per la migliore riuscita della “Corsa rosa Ior” per raccogliere fondi pro beneficenza a Gambettola.

Aveva 56 anni e da un paio di mesi aveva scoperto di avere un male che non lascia scampo. Era seguito dall’Irst di Meldola ed è morto domenica scorsa. Addolorati la moglie Patrizia, la figlia Eleonora, la mamma Annalena, la cognata Maria Cristina, il cognato Eugenio Battistini (sindaco di Gambettola) i nipoti Luca e Elisa, i colleghi, i volontari dei gruppi con cui collaborava e tanti amici e conoscenti. Il funerale si svolge oggi martedì 25, nel pomeriggio, con partenza dall’ospedale di Cesena e arrivo nella chiesa parrocchiale di Gambettola alle 14.30.

In rete tanti messaggi di cordoglio alla famiglia. «Voglio cominciare dalla donazione al Prime Center di Cesena – ha scritto un amico – un tuo progetto a cui hai lavorato per tanto tempo, trasmettendo a coloro che ti erano a fianco, una energia pazzesca», ed ancora «Sei stato capace di insegnare agli altri, rendendo il tuo cammino una durissima lotta ad esserci».