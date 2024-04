Gambettola, morto a 96 anni e mezzo lo storico gestore del cinema

Morto Sergio Biondi della storica sala cinematografica. Grande cordoglio in tutta Gambettola e non solo. Ieri mattina a 96 anni e mezzo, dopo aver fatto colazione, Sergio ha detto di voler tornare a letto perché non si sentiva troppo bene e poi si è spento all’improvviso, nella sua casa di Gambettola adiacente alla multisala condotta da quattro generazioni della stessa famiglia e che due anni ha festeggiato il primo secolo di proiezioni.

La multisala Abbondanza-Biondi è forse l’unico caso in Italia di una sala cinematografica rimasta oltre un secolo in mano alla stessa famiglia. Posta all’angolo tra corso Mazzini e viale Carducci , la sala iniziò l’attività nel 1922 con il nome di teatro Verdi per iniziativa del trisnonno Luigi Abbondanza, che poi passò la gestione ai tre figli Wilson detto “Rino”, Desdemona e Quinta. In seguito l’attività venne presa in mano da Sergio Biondi, nato a Gambettola il 12 settembre 1927, figlio di Desdemona.

Oggi la multisala è gestita dalle figlie di Sergio, Alessandra e Cristina. Due anni fa la storia della multisala è stata celebrata e premiata per il primo secolo di attività, a cura sia dell’Amministrazione comunale di Gambettola e sia dall’associazione cinema a Sorrento. Ora la sala è chiusa per lutto.

Il funerale si terrà forse giovedì. La morte di Sergio lascia nel dolore la moglie Edith Habicher, nata a Sankt Anton am Arlberg (nel Tirolo, in Austria) che con Sergio, tre anni fa, aveva festeggiato i 60 anni di matrimonio. Addolorate le figlie Monica, Alessandra e Cristina, i generi, i nipoti Marco, Serena, Davide e Alice. «Ciao Papà - hanno scritto le figlie nella pagina della multisala - buon ritorno alla luce, sarai per sempre il nostro faro».