Gambettola, morto a 58 anni il carabiniere gentile Rocco Casadei

Addio al carabiniere gentile. Rocco Casadei, aveva 58 anni, e da un paio d’anni, dopo aver maturato i requisiti, era andato in pensione. È stato per tanti anni un riferimento per la caserma dei carabinieri di Longiano dove prestava la sua opera e si è distinto per la sua innata cortesia. Viveva a Gambettola nella strada a confine con Cesena e qualche anno fa si era fatto anche portavoce della necessità di far rallentare la velocità delle auto. Poi la scoperta di un male che non lascia scampo e due giorni fa è morto all’ospedale Bufalini.

Lascia la moglie Monica, la figlia Lucia. Il funerale si svolge questa mattina alle 10 presso la chiesa parrocchiale di Gambettola. Poi la salma proseguirà per l’ara crematoria di Cesena. L’invito dei familiari è “non fiori, ma offerte devolute allo Ior”.