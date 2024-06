Gambettola, ladri rubano l’intero incasso della Festa della Consolata: era destinato a ospedale in Congo

Furto dell’intero incasso della festa tradizionale in onore della Madonna Consolata. Domenica sera scoperto il furto con scasso, dopo che la musica e il vociare della gente coprivano i rumori della forzatura della porta dell’ufficio del padre superiore al primo piano dell’edificio. Nell’ufficio era custodita la somma da versare ieri, in banca.

Da venerdì a domenica al santuario di via Roma si sono svolte iniziative religiose e ricreative con lo stand gastronomico, giochi per bambini e serate musicali. Domenica anche l’estrazione dei premi della lotteria. Il ricavato della festa avrebbe dovuto essere destinato a un progetto di acquisto medicinali anti-malaria e attrezzature per l’ospedale di Neisu in Congo.

Ma alcuni malviventi, tra cui un palo nel cortile e un ladro-acrobata che si è inerpicato sulla scala sul retro dell’edificio, hanno rovinato la festa. Una volta raggiunto l’ufficio, è stata scardinata la porta e poi, senza accendere la luce, visti i bagliori da fuori, ne ha approfittato per appropriarsi del cospicuo incasso, oltre a rubare il portafoglio con tutti i documenti del padre superiore. «Siamo molto amareggiati per il furto patito – afferma padre Fulvio Sala – Hanno scardinato una porta chiusa a chiave. Abbiamo chiamato un carabiniere che è venuto in borghese per i rilievi già durante la festa. Il denaro serviva per l’Africa».