Gambettola, la storica Stamperia Pascucci apre le sue porte: “Vi aspettiamo alle giornate Fai”

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, in occasione della 34ª edizione delle Giornate FAI di Primavera, la Stamperia Pascucci di Gambettola apre le sue porte per celebrare due secoli di stampa a mano su tessuto. Dagli antichi stampi a ruggine alle tecniche moderne di pittura e stampa, i visitatori potranno immergersi nella lunga tradizione artigiana di una delle botteghe più antiche d’Italia.

L’iniziativa è promossa dal FAI – Fondo Ambiente Italiano e resa possibile grazie all’impegno della Delegazione FAI di Cesena.

Saranno i volontari FAI, appositamente formati, a guidare i visitatori lungo un percorso esclusivo normalmente poco accessibile. La visita prende avvio dal cortile della Bottega, con il racconto delle radici storiche e artigiane della Stamperia. Si prosegue nel nuovo laboratorio, dove vengono illustrate le tecniche di stampa, i tessuti, i colori e gli stampi utilizzati ancora oggi, in continuità con la tradizione. Il percorso conduce poi nel locale del mangano ottocentesco, spazio storico in cui venivano lavorati i tessuti e conservati volumi, disegni e stampi antichi. Infine si raggiunge l’antico laboratorio di stampa, custode dei più preziosi stampi e del racconto conclusivo sulla lunga storia della Stamperia Pascucci.

Le visite guidate, della durata di circa 20-30 minuti a seconda dell’affluenza, si svolgeranno in gruppi di circa 15 persone, con iscrizione e organizzazione gestite direttamente all’esterno della Bottega. Partecipare a questa iniziativa è un’occasione unica per immergersi in due secoli di storia, arte e artigianato, vivendo da vicino la passione e l’esperienza dei volontari FAI.