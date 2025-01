Un vestito da sposa di color verde: Aldina Avanzi, sarta da oltre 70 anni, non smette mai di stupire. Le vetrine del suo negozio sono sempre meta di curiosi ed è l’unica con abiti da sposi a Gambettola, con una clientela che arriva anche da Cesena e dai territori collinari. Nonostante l’età non più verde, ama troppo le sue stoffe per staccare e godersi i lmeritato riposo.

Una sarta da record

Nata il 28 febbraio 1939, anche ora che è sulla soglia degli 86 anni, Aldina non pensa affatto di andare effettivamente in pensione. Originaria di Mesola, in provincia di Ferrara, si è trasferita a Gambettola oltre mezzo secolo fa, con un figlio giovane, per scappare da un marito violento e sempre ubriaco. Nella sua nuova città si è ricostruita una vita, ha avviato il suo negozio in via Pascucci 42, organizzato sfilate di moda e ha cantato per un quarto di secolo nel coro lirico “Alessandro Bonci” di Cesena. L’anno scorso ha persino scritto la storia della propria vita nel libro intitolo “Aldina, il romanzo della mia vita, una vita da romanzo”.

Passione fin da bambina

«Ho sempre desiderato fare la sarta - racconta Aldina con gli occhi che le brillano - Da bambina sono andata a lezione da un sarto locale e visto che non poteva prestarmi la macchina da cucire me la portavo da casa con la carriola. Ma lui non faceva vestiti da sposa. Allora con mia sorella, da Mesola, decidemmo di andare a imparare il mestiere a Milano, dallo stilista Armani, e ci siamo diplomate sarte».

Un passato di violenze

Poi la pagina più dolorosa: «Mi sono sposata giovane, ma poi sono dovuta scappare da Mesola, perché il mio ex marito era sempre ubriaco - continua a raccontare Aldina - Mi picchiava ed ero terrorizzata per i miei due figli. Così sono arrivata a Gambettola a fare la sarta e ho trovato tanti amici».

Almeno 5mila abiti da sposa

Nel lavoro Aldina Avanzi ha trovato la propria realizzazione. «Negli anni d’oro confezionavo abiti da sposa a raffica. Non li ho contati, ma ne ho fatti almeno 5mila. Ho cantato come soprano per 24 anni, dal 1996 al 2020, nel coro lirico “Alessandro Bonci” di Cesena. Ho partecipato anche a un trasmissione con Mike Bongiorno, che ho trovato una persona molto gentile. Oggi sono una nonna felice, con due bei nipoti di nome Marco e Andrea, e una bella pronipote di nome Gioia».

Il vestito verde

Nella sua vita ha cucito migliaia di vestiti da sposa, lavorando molti anni per conto di un atelier di Rimini. Adesso ne fa invece solo alcuni, per il piacere di realizzarli: «Nei giorni scorsi ho rinnovato la vetrina - racconta - Questa volta ho creato un abito da sposa di colore verde: che possa essere di buon auspicio per un 2025 di pace e serenità».