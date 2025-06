Gambettola, la bottega Pascucci approda in televisione su La 7

La bottega Pascucci oggi (domenica 15 giugno) in tv su La7 alla trasmissione “Bell’Italia in viaggio”. Dalle 16.20 in onda un servizio sulla stamperia di Gambettola operativa dal 1826. La trasmissione condotta da Fabio Troiano va in giro per la Penisola per raccontare le eccellenze, sia attraverso le bellezze paesaggistiche ma anche culturali e artistiche, compresa la manualità degli artigiani. La scelta oggi è caduta sulla bottega Pascucci di Gambettola, ora alla settima generazione, famosa per le sue tele stampate a mano, tramandate di padre in figlio e mantenendo lo stesso procedimento di 200 anni fa. «Ci avviciniamo al 200° dalla nostra fondazione – riferiscono Giuseppe e Riccardo Pascucci che nell’attività possono contare sull’aiuto dei figli Matteo e Veronica, e di vari dipendenti-collaboratori – dopo la soddisfazione a Ravenna di aver mostrato il nostro lavoro alla regina d’Inghilterra Camilla, ora con soddisfazioni anche la platea televisiva».