Gambettola, l’Ausl caccia il medico che rubava soldi alle pazienti smascherato dalle Iene

Ora il “dottor ladro” ha avuto il benservito anche dall’Ausl. Dopo il servizio messo in onda in tv nello scorso mese di ottobre, è stato risolto definitivamente il rapporto di fiducia.

Una ragazza di nome Sharon, a causa di una sua patologia che la portava a provare molta empatia con le persone, aveva prestato quasi 3mila euro al suo nuovo medico di base con studio a Gambettola. Ma poi si era convinta che lui le avesse anche sottratto dei soldi dalla borsetta: prima 300 euro, mentre gli dava un passaggio in auto; poi razzolando nella borsetta lasciata incustodita apposta nello studio, per smascherarlo.

Smascherato da “Le Iene”

Il programma “Le Iene” era infatti accorso in suo aiuto e con una microtelecamera celata nella borsa aveva colto il medico in flagranza di reato, mentre sottraeva un’altra banconota da 50 euro dal portafoglio della paziente, allontanatasi dallo studio fingendo una telefonata. Da qui il soprannome di “dottor ladro”, affibbiato dalla nota trasmissione tv al fino allora stimato professionista.

Protagonista della vicenda è stato un medico di famiglia che ha esercitato per anni la propria attività nel territorio del Rubicone, prima a Roncofreddo e Longiano e poi in quel di Gambettola.

La giovane che lo ha denunciato a “Le Iene” aveva riferito che il medico aveva già derubato anziani, e di averlo appreso «da una farmacista». Circolava anche la voce che chiedesse spesso prestiti ai pazienti, adducendo, di volta in volta, varie scuse.

Dopo le riprese video, Cizco, l’inviato delle Iene, era entrato in ambulatorio, mostrando il filmato al medico, che aveva ammesso il fatto. Alla base dei furti ci sarebbe «anche un problema economico», che però, a suo dire, non c’entra con la ludopatia o la dipendenza da sostanze.

Cacciato dall’Ausl

Lunedì scorso l’Ausl ha inviato agli assistiti del medico una comunicazione per rendere noto che il dottore in questione «cessa il rapporto convenzionale con decorrenza immediata. Ogni assistito dovrà pertanto effettuare una nuova scelta del medico di medicina generale come segue: inviando all’indirizzo mail: sceltamedico.ce@auslromagna.it il modulo compilato e firmato (allegando il documento) scaricabile dal sito internet aziendale al link: https://www.auslromagna.it/come-fare-per/scelta-revoca-mmg-pls, presentandosi direttamente allo sportello unico Cup o tramite Fascicolo sanitario elettronico».