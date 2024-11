Gambettola, incrocio killer vicino a scuola: petizione dei genitori per chiedere sicurezza

Petizione a scuola per l’incrocio pericoloso. È in fase avanzata una raccolta firme con il seguente oggetto: “Richiesta di intervento urgente per garantire la sicurezza dell’incrocio tra via Kennedy, via Roma e via Consolata in orario di entrata e uscita da scuola”. Sarà inviata al sindaco, all’assessore all’urbanistica e alla polizia locale.

Precedenti terribili

Che quello sia un incrocio pericoloso è risaputo. Oltre a vari tamponamenti, è stato tragico teatro di tre incidenti mortali. Lo scorso giugno è deceduto sul colpo il 69enne Giuliano Antonelli, proprio mentre stava attraversando l’intersezione semaforica tra via Kennedy e via Roma. Col suo scooter entrò in collisione con un autocarro e le ferite patite non gli lasciarono scampo. Il 16 marzo 2012 aveva trovato la morte in quello stesso punto Saverio Forlivesi, noto videoreporter, mentre era in bici. Il 10 dicembre 1997, Tarcisio Andreoli, ragioniere della “Ceccarelli”, finì schiacciato da un autocarro mentre pedalava lì.

La petizione a scuola

«Desideriamo richiamare l’attenzione sull’elevato livello di pericolosità dell’incrocio tra via Kennedy, via Roma e via Consolata, in tutte le direzioni di marcia, soprattutto negli orari di entrata e uscita degli studenti della scuola media statale “Ippolito Nievo” - è scritto nella petizione - Ogni giorno, numerosi bambini e ragazzi attraversano questo incrocio per recarsi a scuola a piedi o in bicicletta. La configurazione dell’area presenta diverse criticità che mettono a rischio l’incolumità dei giovani studenti e degli altri cittadini che vi transitano. Riteniamo dunque necessario un intervento urgente per la messa in sicurezza dell’incrocio attraverso misure mirate, da definire previo studio approfondito delle problematiche di viabilità e attraversamento. In particolare, la sorveglianza rafforzata da parte di personale qualificato negli orari di maggiore traffico sembra una delle soluzioni più adeguate da implementare insieme ad altre soluzioni complementari. Facciamo notare che la segnaletica orizzontale non si vede e necessita di adeguata manutenzione».

Sicurezza sotto esame