Gambettola, incidente mortale in via Kennedy: perde la vita in scooter VIDEO

Tragico incidente con esito fatale a Gambettola. Un uomo di 69 anni. Giuliano Antonelli, residente a Bulgarnò, è morto in un impatto avvenuto all’incrocio semaforico tra via Kennedy e via Roma. L’incidente è successo attorno alle 10. Le cause sono in corso d’accertamento con i rilievi che vengono eseguiti da parte del Carabinieri della compagnia di Cesenatico e della stazione di Gambettola, che indagano su una possibile mancata precedenza all’intersezione semaforica. L’impatto ha coinvolto un camion di una ditta che si occupa della distribuzione di legna da ardere e uno scooter di piccola cilindrata. Ad avere la peggio naturalmente è stato il motociclista. La cui salma ora si trova a disposizione della magistratura all’obitorio dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.