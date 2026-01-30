Gambettola, incendio in un capanno, i Vigili del Fuoco salvano l’abitazione adiacente

Alle 9.15 di questa mattina, due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesena sono intervenute in Via Gioacchino Rossini, a Gambettola, per l’incendio di un capanno.

Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno avvolto l’intera struttura e le attrezzature custodite al suo interno. Il calore e il fuoco avevano già iniziato a intaccare il cappotto esterno della vicina abitazione, minacciando di propagarsi all’edificio. L’intervento del personale operativo ha permesso di contenere e spegnere il rogo, evitando danni strutturali all’abitazione e provvedendo alla completa messa in sicurezza dell’area. Non si segnalano persone ferite o coinvolte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.