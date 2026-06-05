Gambettola, incendio all’azienda Maestri

Fiamme in un’azienda di rottamazione a Gambettola. Intervento tempestivo di più squadre di vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Cesena che sono intervenute oggi circa alle ore 17 e 45, a Gambettola, in via del Lavoro, a seguito dello sviluppo di un incendio all’interno del piazzale dell’azienda Maestri. Le fiamme hanno interessato una catasta di lastre di espanso e altri rottami, situate all’esterno del capannone. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per un paio d’ore, riuscendo a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.