Gambettola, inaugurato il nuovo campo da padel

Questa mattina a Gambettola si è tenuta, presso l’impianto sportivo da tennis di via Curiel, 10 gestito dalla Asd circolo tennis Gambettola, la cerimonia di inaugurazione del nuovo campo da padel. Erano presenti per l’occasione il sindaco Eugenio Battistini, l’assessore allo Sport Cristina Bianchi e gli assessori Mattia Pavolucci e Pietro Pierantoni oltre al gestore dell’impianto Andrea Ceccarelli e alla sua squadra.

Il primo cittadino ha espresso soddisfazione per l’investimento compiuto dalla ASD circolo tennis, evidenziando come la nuova dotazione “andrà ad arricchire l’offerta sportiva già presente nel nostro Comune. Lo sport è per l’Amministrazione comunale uno dei settori fondamentali che intendiamo sostenere in quanto aiuta i ragazzi e le persone a fare squadra, a promuovere nuove relazioni umane favorendo al contempo anche la diffusione dei valori quali l’aggregazione, il rispetto delle regole, l’autodisciplina, la perseveranza, il raggiungimento dell’obiettivo, la solidarietà e l’umiltà anche in un’ottica più ampia che guarda all’inclusione. L’attività sportiva rappresenta una vera e propria scuola di vita, che insieme alle istituzioni della scuola e della famiglia, favorisce e diffonde il senso di appartenenza e l’integrazione all’interno della nostra comunità”.