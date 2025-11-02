Gambettola, inaugurata la cappella al cimitero dopo la riqualificazione

In occasione della ricorrenza del 2 novembre, giornata dedicata alla Commemorazione dei defunti, il Comune di Gambettola ha inaugurato i locali riqualificati della cappella del cimitero comunale.

La struttura, inutilizzata da diversi anni per motivi di sicurezza, è stata oggetto di un importante intervento di ristrutturazione promosso dall’Amministrazione comunale. I lavori, curati dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, dall’Assessore Mattia Pavolucci, con il supporto tecnico del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, Mirco Menghetti, hanno previsto la messa in sicurezza dell’edificio, la bonifica e tinteggiatura degli interni, la lucidatura dei marmi e la sistemazione della copertura, così da prevenire nuove infiltrazioni.

L’intervento, unitamente ad altre manutenzioni nella parte storica del cimitero, ha richiesto un investimento complessivo di circa 50mila euro e si è concluso con la collaborazione dell’impresa edile “Seep Bo Srl”. Un sentito ringraziamento è stato espresso anche alla comunità parrocchiale gambettolese, che ha contribuito all’allestimento dei locali con arredi e dotazioni religiose.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta poco prima della celebrazione della messa, alla presenza del sindaco Eugenio Battistini, dell’assessore Mattia Pavolucci, dell’assessora Bianchi Cristina e del parroco Don Sauro Bagnoli.

«Restituire alla cittadinanza uno spazio simbolico come la cappella del cimitero proprio in occasione della ricorrenza dei defunti - ha dichiarato il sindaco - è un gesto di profondo rispetto verso la nostra comunità e verso la memoria collettiva. Abbiamo voluto restituire dignità a un luogo caro a tanti cittadini, rendendolo nuovamente fruibile, sicuro e accogliente. La cura dei luoghi della memoria è una forma concreta di attenzione verso le persone e le famiglie».