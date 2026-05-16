Gambettola, in casa aveva oltre 100 dosi di cocaina: 28enne arrestato

Venerdì 15 maggio, i carabinieri di Gambettola hanno arrestato un 28enne italiano, ritenuto presunto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. I militari hanno proceduto al controllo di un’autovettura sospetta con a bordo il 28enne. Durante l’accertamento, l’uomo, ritenendo di non essere visto, avrebbe lanciato con un gesto repentino sotto il veicolo un involucro in cellophane, risultato poi contenere quattro dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 3 grammi. Nella tasca dei pantaloni, inoltre, i carabinieri hanno rinvenuto circa 350 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione, estesa al domicilio dell’uomo, ha consentito di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente. In particolare, il 28enne ha consegnato ai militari due confezioni in cellophane con 110 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 70 grammi. Proseguendo l’attività, i carabinieri hanno trovato altri 9 grammi circa della medesima sostanza, oltre a denaro contante per circa 15.000 euro.

Lo stupefacente e il denaro rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro penale.

Conclusi gli accertamenti e le formalità di rito, il 28enne è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il giorno successivo, il giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, l’obbligo di firma giornaliero presso il comando Stazione Carabinieri competente per territorio, in attesa della prossima udienza.