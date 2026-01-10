Gambettola, in biblioteca una nuova sezione a fumetti

La Biblioteca Comunale di Gambettola inaugura una nuova sezione del proprio catalogo dedicata ai titoli comics, manga e graphic novel con l’obiettivo di offrire in maniera strutturata una tipologia di titoli più vicina ai gusti e alle preferenze di ragazze, ragazzi e giovani adulti. Come già hanno fatto altre biblioteche pubbliche del territorio, anche Gambettola ha deciso di puntare con forza sul servizio di prestito dei fumetti, potenziando il prestito librario tradizionale che da sempre la caratterizza.

La nuova sezione è il primo step di un rinnovo del patrimonio librario che avverrà nel corso del 2026 grazie al finanziamento pari a 12mila euro che il Comune di Gambettola ha ottenuto partecipando al Bando del Fondo editoria promosso dal Ministero della Cultura. Le risorse permetteranno di ampliare l’offerta con nuovi titoli di narrativa, saggistica, letteratura per bambini e ragazzi, oltre a volumi specialistici utili a sostenere i percorsi di studio e gli interessi culturali della comunità. Come previsto dal bando, gli acquisti verranno effettuati presso le librerie del territorio, contribuendo così a rafforzare la filiera culturale locale.

“Cominciamo il 2026 con l’inaugurazione di una nuova sezione dedicata alle giovani generazioni e con l’ottenimento di un importante contributo che ci permetterà di dare continuità nella promozione di politiche pubbliche a sostegno del libro e della lettura – dichiara la vicesindaca assessora alla cultura Serena Zavalloni – Come Amministrazione riconosciamo infatti nel libro e nella lettura due strumenti insostituibili di accesso alla conoscenza. In questi anni la Biblioteca Comunale è diventata il luogo da cui proponiamo iniziative per avvicinare al mondo del libro adulti, bambini e famiglie, anche attraverso la collaborazione con le scuole del territorio e puntiamo a renderla sempre più uno spazio accessibile a tutte e tutti, vogliamo che sia la Casa di tutti, in cui fruire del patrimonio messo a disposizione ma soprattutto dove incontrarsi, dialogare e riconoscersi parte di una comunità. Un presidio di cultura e conoscenza che pertanto va curato e rinnovato nell’offerta a disposizione per la cittadinanza”.

“Intanto siamo partiti nel rinnovo del patrimonio librario con questa nuova sezione dedicata alla cosiddetta nona arte che troverà da ora in poi lo spazio che merita tra gli scaffali della Biblioteca Comunale, grazie ad una solida base di 76 titoli che andrà ad ampliarsi nel corso dei prossimi mesi. Ringrazio l’ufficio cultura per aver curato la sezione e per il lavoro di rinnovo librario che ci attenderà nei prossimi mesi”, conclude l’assessora.

Il catalogo che i lettori potranno sfogliare ovviamente in maniera gratuita comprende i primi dieci volumi dei tre manga giapponesi attualmente più venduti in Italia, ossia Death Note, Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, alcune raccolte del fumettista Pera Toons, alcuni capolavori senza tempo della fumettistica italiana e mondiale come le tavole felliniane di Milo Manara, le avventure di Corto Maltese uscite dalla matita di Hugo Pratt oppure il genio visionario di Alan Moore (Watchmen, La lega degli straordinari gentlemen , V per vendetta, ecc.); uniti ad uscite più recenti che sono diventati classici istantanei come Zerocalcare, Marjane Satrapi, Raina Telgemeier, Joe Sacco, Fumettibrutti e tanti altri.

La nuova sezione si trova al primo piano del Centro Culturale Fellini insieme al resto del catalogo librario della Biblioteca Comunale ed è già disponibile al prestito, per accedervi è sufficiente essere registrati come utenti presso una delle biblioteche del polo romagnolo.