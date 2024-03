Gambettola, in biblioteca numeri da record: nel 2023 una signora ha preso 137 libri in prestito

Registra un vero e proprio boom il servizio di prestito di libri della Biblioteca comunale di Gambettola. “Nel 2023 - si legge in una nota - sono stati ben 8292 i prestiti di libri: un dato che fa tornare i servizi bibliotecari a livelli pre-Covid, se non addirittura superare i record registrati fino al 2019, prima che luoghi culturali come le biblioteche fossero chiusi al pubblico”-

“Sono dati davvero incoraggianti quelli che registriamo relativi alle attività e ai servizi erogati dalla nostra Biblioteca comunale – dichiara l’assessora alla cultura Serena Zavalloni - tutti i dati segnalano una crescita, molto più marcata rispetto all’anno precedente, in tutti gli indicatori. In particolare segnalo l’aumento dei prestiti (+ 23%) che ci riportano ai numeri pre-covid e anche qualcosa in più. Segnale questo che conferma che le politiche culturali sostenute in questi ultimi anni, in particolare quelle dedicate alla promozione della lettura, dei libri e della Biblioteca come luogo aperto e accessibile a disposizione di tutta la cittadinanza, hanno funzionato”.

I nuovi utenti, che hanno deciso di iscriversi per la prima volta al prestito librario, sono stati 278, dato che fa registrare un bel balzo in avanti, dal momento che gli utenti nuovi registrati nell’anno precedente erano stati 193 (+44,04%).

Un dato a parte, anche questo molto incoraggiante, è dato dall’afflusso alla sala studio, che è diventata un vero e proprio punto di riferimento per gli studenti, in particolare universitari, di Gambettola e del circondario: si sono contati ben 1.800 accessi nel corso dell’anno, con un afflusso alto e costante tutti i giorni della settimana, sia negli orari del mattino che del pomeriggio.

“La Biblioteca comunale insomma gode di ottima salute - continua l’assessora Zavalloni – oltre ai servizi offerti (prestito, consultazione, lettura quotidiani e periodici, ecc.), dallo scorso anno abbiamo inserito il servizio di restituzione libri attraverso un box esterno fruibile 24 h. che ha facilitato gli utenti, tanto che nel 2° semestre 2023 i libri raccolti nel box esterno sono stati 902.

Sempre sulla Biblioteca si è deciso di investire attraverso l’attivazione del Servizio Civile: da ottobre 2023 sono ben due i ragazzi che affiancano i funzionari comunali al banco della Biblioteca e a breve supporteranno le attività della Biblioteca anche nella comunicazione attraverso i canali social dedicati che verranno attivati. Un’esperienza positiva, quella del Servizio Civile, che intendiamo portare avanti anche per il prossimo anno.

Città che Legge

Oltre ai servizi erogati agli utenti la Biblioteca comunale, che ha ottenuto per il Comune di Gambettola la qualifica di Città Che Legge, è anche centro di promozione della lettura attraverso una serie di attività: dalle “Letture in Biblioteca” a “NatiperLeggere” un ciclo di “letture ad alta voce” dedicato ai bambini da 0 a 6 anni, molto partecipato dalle famiglie. La Biblioteca ha inoltre aderito alla rassegna “Letture in valigia”, una serie di letture itineranti dedicate a famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni, promosse dal Centro Famiglie dell’ASP del Rubicone”; ha aderito anche per quest’anno Scrittura Festival con “Il Bosco tra le righe” (è attesa per venerdì 15 marzo la scrittrice Michela Marzano) e ha infine attivato il primo gruppo di lettura: questa attività, costituisce una esperienza di “lettura condivisa” dove i partecipanti, dopo aver letto in privato un libro scelto in comune, ne parlano insieme, approfondendone i temi e condividendo le emozioni provate. La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti”.

Per finire alcune curiosità: la palma di lettrice più assidua spetta a una signora pensionata con ben 137 prestiti, che ha preceduto di poche unità una “collega”,a quota 133. I due maschi in classifica si difendono molto bene, al 3° e 4° posto rispettivamente con 121 e 113 prestiti. Da segnalare al 7° posto una bimba di 6 anni con 90 prestiti. Tra i libri più prestati, come al solito sono i giallisti italiani a distinguersi: al 1° posto “Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi” di Maurizio De Giovanni (20 prestiti), al 2° “La casa delle luci” di Donato Carrisi e “Il re del gelato” di Cristina Cassar Scalia (17).