Gambettola, il sindaco Battistini a don Sauro: “La parrocchia punto di riferimento per l’educazione e l’integrazione”

Uno dei primi incontri istituzionali del neo sindaco di Gambettola Eugenio Battistini, è stato riservato al parroco della Comunità Cattolica di Gambettola-Bulgaria-Bulgarnò, Don Sauro Bagnoli che dal 22 ottobre scorso è divenuto il nuovo pastore, ed esercita le funzioni religiose principalmente nella chiesa parrocchiale di Gambettola S.Egidio Abate

“Il sindaco rappresenta l’Ente Locale e si occupa di amministrare il paese, garantire i servizi, lo sviluppo e la coesione sociale nel territorio. Il parroco è la guida spirituale e pastorale di una parte importante della comunità locale, che si riconosce nei principi cristiani”, - ha introdotto il sindaco Battistini, che non fa mistero della propria identità cattolica, ma che nelle sue specifiche funzioni deve rappresentare e tutelare la laicità dell’Istituzione e tutti i cittadini a prescindere del proprio credo religioso. Il primo cittadino ha apprezzato particolarmente questa visita, in quanto con la Parrocchia è importante e utile continuare a sviluppare corrette relazioni e collaborazioni per il bene della comunità.

In particolare il confronto si è soffermato sui temi educativi, dell’integrazione, dell’aggregazione, della lotta alle povertà e diseguaglianze, e agli ambiti d’integrazione per le iniziative culturali.

“Sui temi educativi, è stato condiviso l’importante ruolo della parrocchia nell’essere punto di riferimento di numerosi bambini e delle famiglie anche di etnie e culture diverse, in numerose iniziative non soltanto di carattere religioso, soprattutto anche nell’attuale periodo tramite l’animazione del campo estivo - spiega Battistini - iniziative che si contraddistinguono per promuovere il rispetto, l’educazione e l’integrazione tra le giovani generazioni e le persone a prescindere dalla propria cultura ed identità religiosa. Significativo è il rispetto delle specifiche religioni nei momenti di preghiera, come testimonia Don Sauro, per consentire a ciascun bambino di mantenere la propria identità. Sulla lotta alle povertà e diseguaglianze, è stato riconosciuto il valore dell’opera che i numerosi volontari della Caritas svolgono nelle nostra Comunità per aiutare diverse famiglie in condizione di fragilità economica, nell’attività di sostegno ed aiuto.

Infine il confronto nel campo culturale, dal momento che la Parrocchia può mettere a disposizione del paese importanti infrastrutture come il Centro ed il Teatro Fulgor e soprattutto iniziative di spessore culturale. Il sindaco a questo proposito ha già coinvolto l’assessora alla Cultura, nonché vicesindaca Serena Zavalloni, per assicurare integrazione ed evitare sovrapposizioni nel calendario delle iniziative culturali promosse e patrocinate dall’Amministrazione Comunale.