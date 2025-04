Gambettola, il Carnevale vuole incantare con 22 carri in sfilata lunedì 21 aprile e il bis il sabato dopo

Al via la 139a edizione del “Carnevale della Romagna”. Lunedì 21 aprile, alle 15.30, ci sarà la prima sfilata dei grandi carri allegorici, mentre la seconda si terrà nella serata di sabato, dalle 19.30. In mezzo, sono in programma tanti eventi.

Sono 5 i grandi carri in lizza per la prima categoria e ben 15 quelli di seconda categoria. Poi ci sono anche due carri speciali: quello di apertura, realizzato da “Gambettola Eventi” col coinvolgimento attivo di ragazzi delle associazioni Cad e la cooperativa sociale “Insieme per crescere” della Fondazione Fornino Valmori; un carro allegorico creato dall’Associazione Genitori Ragazzi Down di Cesena.

Il corteo sarà aperto dal passaggio di 20 moto in maschera del Moto club Tordi di Cesena e la partecipazione di tre gruppi musicali: la banda “Città di Gambettola” e quella giovanile “Città di Rimini” e il gruppo storico “La Pandolfaccia” di Fano. Si inizierà con l’inno del Carnevale di Gambettola, cantato da Betobahia, e si proseguirà con Radio Bruno e Radio Gamma. Presenti Fausto Peppi dj e l’attrice Beatrice Balzani. Poi sulla folla verranno lanciati coriandoli biodegradabili e quintali di caramelle, palloni e uova pasquali. Saranno presenti con stand l’Unicef e la Fondazione Isal terapia del dolore e le maschere Gambino e Sgambetta accompagneranno i momenti salienti.

I carri della prima categoria

A contendersi il premio più ambito sono tre gruppi di Gambettola e due da fuori comune. Il gruppo “La Fenice” arriva da Borghi e propone “La bella e la bestia”, mentre “I Maranèl” arrivano da Forlì con “Non c’è n’è per Nettuno!”. Di Gambettola ci sono “I giovani tonici”, campioni in carica che si riprovano con “Il paese dei balocchi”, “Gli amici della scuola” con “Merlino e il potere del drago”. Infine l’asd Bar Malatesta con “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato”.

Pubblico protagonista

Con l’iniziativa “Vota il carro” ogni visitatore potrà indicare il carro preferito di prima categoria. Il voto popolare, unito a quello di una giuria di esperti, decreterà il vincitore.

Tutti i portatori di disabilità e i loro accompagnatori non pagano alcun biglietto. I prezzi dei biglietti per entrare alla kermesse sono di 12 euro per gli adulti, 5 per i bambini da 11 a 14 anni (fino a 11 anni l’ingresso è invece gratuito). Nei giorni della prevendita c’è uno sconto di 2 euro su tutti i biglietti (inoltre 2 euro di sconto ci sono anche per l’acquisto sul sito internet o con la stampa di Facebook). Nella sala “Fellini” è già attiva, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, la prevendita dei biglietti, che consente sia lo sconto e sia di evitare le code.

L’associazione “Gambettola Eventi”, organizzatrice del carnevale, dedica un’attenzione speciale ai più piccoli: ingresso gratuito fino a 11 anni, regalo di un sacchetto per raccogliere le caramelle, uova pasquali e palloni che verranno lanciati dai carri allegorici durante le sfilate. Per informazioni, comunicazione@carnevaledellaromagna.it.