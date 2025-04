Gambettola, “Il Carnevale è poesia” dedicato a Maria Pascucci

Maria Pascucci è nata a Gambettola il 10 ottobre 1892, deceduta a Verucchio il 10 marzo 1980. Era figlia del farmacista Luigi Pascucci e conseguì il diploma magistrale. Poi insegnò per molti anni nelle scuole primarie di Gatteo, Borghi, Santarcangelo. Quest’ultima città le ha intitolato anche l’attuale ampia sede scolastica che si affaccia su piazza Ganganelli. Oltre che valente insegnante, è stata anche una prolifica scrittrice per l’infanzia e i romanzi dati alla stampe sono tanti. Ricordiamo solo alcuni titoli: “Sulla linea gotica - Romagna eroica” (1947), “Il campo d’oro” (Sei, Torino, 1949), “La Santa Maria” (Sei, Torino, 1961). Il suo capolavoro è però “Sulla vetta” (Sei, Torino, 1970) che aveva inviato 15 anni prima ad un Concorso nazionale che vinse e poi nel 1958 il testo venne anche sceneggiato in quattro puntate per la Radiotelevisione italiana. Nel 2021 infine è uscito postumo “Lettere a Titomanlio Manzella e suoi familiari 1923-1974” (Raffaelli editore) che pubblica le lettere di una fitta corrispondenza tra Maria e la famiglia dell’intellettuale Manzella. La biblioteca “Baldini” di Santarcangelo custodisce una sezione storica con vari libri, foto e documenti della maestra-scrittrice Pascucci.