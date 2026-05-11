Gambettola, i disegni degli studenti della scuola primaria diventano gli stampi della Bottega Pascucci

Mercoledì 13 maggio alle 9 presso il Parco Fellini di Gambettola, , si svolgerà la cerimonia di premiazione dell’iniziativa artistica dedicata al bicentenario della Stamperia Pascucci, che ha coinvolto circa 400 studenti dell’Istituto Comprensivo di Gambettola.

Il percorso, avviato a metà febbraio, si è sviluppato attraverso il concorso artistico “Tra tradizione e innovazione: il bicentenario della Stamperia Pascucci”, promosso in collaborazione con la storica stamperia, la Cooperativa Idea, il Comitato Genitori e l’Istituto Comprensivo di Gambettola. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di avvicinare le giovani generazioni a una delle eccellenze culturali e manifatturiere del territorio.

Attraverso il linguaggio del disegno, gli studenti hanno reinterpretato il valore della stampa romagnola e la storia di una realtà che da duecento anni rappresenta un simbolo identitario per Gambettola e per l’intero territorio. Gli elaborati hanno offerto letture originali della tradizione e del saper fare artigiano. Le opere vincitrici sono diventate stampi destinati ad arricchire il patrimonio della Stamperia Pascucci, che al momento sono stati utilizzati per la realizzazione di shopper e asciugamani oltre che una meravigliosa tovaglia, entrando così a far parte della storia produttiva della bottega di Via Verdi