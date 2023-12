Gambettola, i corsi di sicurezza e defibrillatore si fanno al chiosco di piadina

La piadineria si allarga e ospita formazione e momenti ricreativi. La “Piadina de’ Bosch” opera da 8 anni in viale Carducci 95 vicino alla stazione ferroviaria. Nei giorni scorsi ha preso in affitto un’altra parte del locale e ha allargato gli orizzonti.

Le innovazioni di Nicoletta

«L’attività venne avviata da mia madre Daniela – ripercorre la storia aziendale l’attuale titolare Nicoletta Foschi, 45 anni – Sono subentrata nel 2015. Nella mia attività punto alla qualità della piadina ma anche a qualche novità e variante. Innanzitutto prendo prodotti di alta qualità come squacquerone dop romagnolo, oppure salsa di pomodoro che faccio fare ad agosto nel periodo di maturazione dei pomodori per non avere bisogno di pastorizzare o aggiungere conservanti. Poi mi diletto nella realizzazione di prodotti particolari, oltre a piadine, rotoli e crescioni classici, propongo la “piadipizza”, ossia la pizza ma con la base dell’impasto di piadina e quindi più sottile. Poi ho inventato i “piadini” con hamburger di manzo, fichi caramellati, salmone affumicato, bufala, tonno, ecc. Ma anche i “piadolcini” a base di mascarpone e dove poi c’è la Nutella, il Kinder, il pistacchio, i frutti di bosco, ecc.».

Allargamento degli spazi

La titolare ha deciso di scommettere sull’allargamento dell’attività, prendendo in affitto una grande sala adiacente all’attività storica, per poter accogliere famiglie e gruppi, per permettere loro di festeggiare compleanni, anniversari, feste, lauree e per qualsiasi evento, sia per giovani, anziani e famiglie. «L’idea è anche quella di programmare serate culturali - aggiunge - musica live, oppure musica con dj». La sala è molto grande, può ospitare sia piccoli gruppi ed anche 130 persone, ha l’accesso facile anche per i portatori di handicap, è attrezzata.

Centri di formazione

«è nata a Gambettola una collaborazione intrigante e strana – aggiunge Roberto Forlivesi, nota guida per escursioni e formatore di Blsd - tra la piadineria “de’ Bosch”, un centro di formazione e un’associazione che fa escursioni narrate. È proprio nata così, con una parola che tira l’altra, ed eccoci qua, a diffondere la cultura del soccorso eseguendo corsi di primo soccorso e di Blsd con defibrillatore. Ho pensato di offrire, oltre ai protocolli sanitari un ambiente con i gustosi prodotti che Nicoletta ci offre. Le idee sono tante. Oltre ai corsi già partiti nei giorni scorsi con rilascio poi di attestati di primo soccorso e Blsd, validi anche per il lavoro. Insieme a Natura Magica stiamo strutturando una serie di altri incontri, conferenze e film l’idea è farli da metà gennaio. Che dire, una bella realtà sta prendendo piede».