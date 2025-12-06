Gambettola, Hub urbano: primi confronti tra Comune e associazioni

Il Comune di Gambettola ha ufficialmente dato il via al percorso che porterà alla definizione dello studio di fattibilità dell’Hub urbano, uno strumento attraverso cui intende rafforzare il ruolo del centro storico come luogo di relazioni, servizi e attività economiche.

“Questo progetto rappresenta per Gambettola un’occasione unica per guardare al futuro del nostro centro commerciale naturale all’aperto con una visione condivisa e consapevole – dichiarano il sindaco Eugenio Battistini e l’assessore allo sviluppo economico Pietro Pierantoni. Vogliamo valorizzare maggiormente gli aspetti che già funzionano, affrontare insieme le criticità e individuare interventi capaci di rafforzare l’attrattività e il commercio di vicinato della nostra città”.

Si sono svolti nelle scorse settimane i primi momenti di confronto con le associazioni di categoria nei quali sono state condivise osservazioni e proposte, avviando così un dialogo destinato a proseguire nei prossimi mesi. Il percorso si articolerà in più fasi: dopo la costruzione del quadro conoscitivo, verranno organizzati incontri pubblici per raccogliere contributi, esigenze e idee utili alle future strategie dell’Hub urbano. L’obiettivo finale è arrivare ad un documento condiviso da presentare alla nostra Regione entro il 31 marzo 2026.

Il prossimo incontro pubblico, rivolto agli operatori economici, si terrà a inizio gennaio 2026, un’occasione per aggiornare sul lavoro svolto e per coinvolgere attivamente chi quotidianamente vive e anima il centro cittadino e si adopera per rendere sempre più attrattiva Gambettola.

A supportare il Comune nella redazione dello studio di fattibilità e nel percorso è Iscom Group, incaricato di svolgere un lavoro di supporto e analisi che comprende la ricognizione del tessuto commerciale e delle botteghe artigiane, momenti di confronto con l’amministrazione comunale, le associazioni di categoria e gli operatori economici e la raccolta di stimoli utili a definire gli ambiti di sviluppo e la governance dell’Hub urbano.

“Gambettola è una comunità dinamica e ricca di offerta sia commerciale, artigianale professionale che culturale – concludono il primo cittadino e Pierantoni – che richiama persone anche dalle aree circostanti. Questo dinamismo è reso possibile grazie all’azione degli operatori artigiani, dei commercianti e delle associazioni e crediamo che la partecipazione e la collaborazione siano i due fattori chiave per costruire insieme un progetto che rifletta ancora di più le potenzialità e le aspirazioni del nostro territorio”.