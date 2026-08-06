Gambettola. Grande impresa di Placucci: il medico taglia il traguardo della Badwater 135 in meno di 30 ore

Grande impresa del medico di Medicina generale di Gambettola Nicola Placucci. Il dottore-runner è riuscito a portare a termine la mitica Badwater 135, la corsa a piedi e ultramaratona su strada più dura del mondo. Si svolge ogni anno a luglio in California, attraversando la micidiale Death Valley (Valle della Morte) con temperature che possono superare i 50 °C. Si tratta di una corsa di 135 miglia (circa 217 chilometri), si parte da Badwater Basin, che si trova a 85 metri sotto il livello del mare e si arriva a Whitney Portal, a 2.530 metri di quota sulle pendici del Monte Whitney. Una prova durissima che richiede un allenamento mirato, passione e una forza mentale notevole. Ogni atleta deve essere obbligatoriamente seguito da un equipaggio di supporto a bordo di un’auto al seguito. Placucci oltre ad allenarsi duramente, prima di volare in California ha effettuato saune ogni giorno per un mese, per abituare il suo corpo alle temperature estreme.

«La nostra trasferta americana giunge al termine - ha scritto Placucci su fb dopo la gara - . Siamo felici, soddisfatti e grati per questa meravigliosa esperienza, umana prima ancora che sportiva. La squadra ha vinto, tagliando il traguardo in 29h59’25’’ centrando l’obiettivo di restare sotto le 30 ore, ma il percorso, per noi, è valso più di mille traguardi. Un grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti, ai nostri partners, alle nostre famiglie e amici che si sono emozionati con noi».