Gambettola, gli trovano in auto 37 dosi di cocaina: arrestato

GAMBETTOLA. La scorsa notte, i carabinieri della Stazione di Gambettola hanno arrestato un 34enne cittadino albanese, domiciliato in provincia, ritenuto presunto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”.

Durante un servizio perlustrativo, i militari hanno notato un’autovettura sospetta con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha cercato di eludere il controllo. L’uomo, fermato, fin da subito è apparso molto nervoso e agitato. Insospettiti dal suo comportamento, i carabinieri hanno proceduto pertanto alla perquisizione rinvenendo, all’interno dell’abitacolo dell’autovettura, nascosti all’interno del piantone dello sterzo, 37 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 66 grammi e denaro contante per circa 1300 euro, ritenuto provento di spaccio. La successiva perquisizione, estesa al suo domicilio, ha permesso di trovare vario materiale per il confezionamento dello stupefacente oltre a denaro contante per circa 4.000 euro, ritenuto anch’esso provento di spaccio. Lo stupefacente, il materiale e il denaro rinvenuto, sono stati sottoposti a sequestro penale.

Il 34enne, conclusi gli accertamenti e le formalità di rito, è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, accompagnato presso la propria abitazione sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Nella giornata successiva il giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, in attesa della prossima udienza, l’obbligo di presentazione giornaliero presso la Stazione Carabinieri competente per territorio.