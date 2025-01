Gambettola, forza la porta del supermercato e ruba cibo, bevande e contanti: 65enne denunciato

I Carabinieri di Cesenatico hanno denunciato un 65enne, quale presunto autore del reato di “furto aggravato”.

I fatti risalgono allo scorso mese di settembre quando, approfittando del buio, ignoti avevano scassinato la porta di accesso e si erano introdotti all’interno di un’attività commerciale del comune di Gambettola. La mattina seguente il proprietario, alla riapertura del locale, trovò tutto a soqquadro e constatò che erano stati asportati generi alimentari e bevande, oltre al denaro contante custodito nel registratore di cassa. Sul posto intervenne, insieme ad una pattuglia della locale Stazione Carabinieri, anche personale specializzato del Nucleo Operativo della Compagnia di Cesenatico, che effettuò un accurato sopralluogo e i rilievi tecnici del caso, poi sviluppati dal Reparto investigazioni scientifiche di Parma, che hanno consentito di risalire all’identità di uno degli autori. Da ulteriori accertamenti è inoltre emerso che l’uomo, già noto per fatti analoghi e residente in un’altra regione, nel periodo in cui era successo il fatto era presente proprio nel cesenate.