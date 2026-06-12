Gambettola, “fai subito due bonifici da 65mila euro per proteggere i tuoi risparmi”: scoperto un truffatore di appena 18 anni

Gambettola
  • 12 giugno 2026
I Carabinieri di Gambettola hanno denunciato un 18enne della provincia di Napoli
I Carabinieri di Gambettola hanno denunciato un 18enne della provincia di Napoli

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Gambettola hanno denunciato un 18enne della provincia di Napoli, presunto responsabile di “concorso nel reato di truffa”, ai danni di un giovane con la tecnica dello “spoofing”.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la vicenda, iniziata quando un individuo, qualificatosi falsamente come operatore di banca, è riuscito a carpire la fiducia del ragazzo, facendogli credere che il messaggio, che poco prima aveva ricevuto sul proprio cellulare, le fosse stato inviato proprio dal circuito NexiI della sua banca. Tale messaggio, in realtà inviato dai truffatori, informava il giovane che sul conto corrente in uso, vi erano stati dei tentativi fraudolenti di bonifici rimasti in sospeso e che, a breve, sarebbe stato contattato da un carabiniere della Caserma di Cesena, cosa che accadeva nel giro di pochi minuti.

Nel corso delle due telefonate i truffatori inducevano il giovane, per “proteggere i suoi risparmi”, ad eseguire due bonifici istantanei, su due diversi conti correnti a lui indicati dai truffatori, uno dei quali Revolut digitale, per un importo complessivo di circa 65.000 euro. Solo successivamente il ragazzo ha capito di essere stato truffato e si è rivolto alla stazione dell’Arma. Le tempestive indagini condotte dai militari della Stazione di Gambettola, coordinate dalla Procura della Repubblica di Forlì, hanno consentito di identificare uno dei presunti responsabili e di bloccare celermente il denaro presente sui conti correnti indicati dagli autori e su cui erano confluiti i soldi della truffa. Nella circostanza è stata recuperata quasi l’intera somma bonificata, posta sotto il vincolo del sequestro preventivo dell’Autorità Giudiziaria di Forlì, in attesa della prossima restituzione all’avente diritto.

Attenti alle truffe

In questo periodo i carabinieri di vari reparti della provincia, anche grazie alla collaborazione degli Istituti di Credito interessati, hanno sventato sul nascere analoghi episodi truffaldini, perpetrati con l’annosa tecnica dello “spoofing” e con la richiesta di bonifico istantaneo, che comporta un immediato trasferimento della somma di denaro, spesso su conti esteri.

In proposito, il Comando Provinciale Carabinieri di Forlì - Cesena coglie l’occasione per ricordare ai cittadini che nessun Carabiniere, né alcun appartenente alle Forze dell’Ordine, o ad enti pubblici, o istituti di credito, richiede il versamento di denaro, la consegna di gioielli o il rilascio codici di accesso a conti correnti per “chiudere pratiche”, “prevenire raggiri” o “assistere familiari in difficoltà”. In caso di dubbi, ed in assenza di familiari, amici o vicini da cui farsi assistere celermente, il consiglio è quello di interrompere la comunicazione e contattare immediatamente il numero di emergenza 112 per segnalare tali fatti e scongiurarne le conseguenze, a sé o ad altri.

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