Gambettola eletta Città della Cultura Europa del Carnevale 2027

Un riconoscimento di grande prestigio per Gambettola e il suo carnevale. Gambettola, con votazione unanime, è stata appena designata a Zurigo Città della Cultura Europea del Carnevale 2027. “Una vittoria che riempie di orgoglio tutta la nostra comunità - scrive il sindaco Eugenio Battistini - e che riconosce il valore immenso della creatività, della passione e dell’ingegno che, da oltre un secolo, danno vita al nostro Carnevale. Questo titolo non è solo un premio al passato, ma una finestra spalancata sul futuro che ci permetterà di proiettare Gambettola e la Romagna in una dimensione internazionale, creando legami culturali e artistici con l’Europa e offrendo nuove occasioni di crescita per il nostro territorio”.