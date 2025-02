Dopo quasi 45 anni il Joe’s Pub chiude. Grande dispiacere in tutta Gambettola e non solo: il prossimo 30 marzo per il locale di via Padre Vicinio da Sarsina avviato nel 1981 sarà l’ultimo giorno.

Il proprietario dell’immobile ha disdetto l’affitto visto che lo deve usare per sé e i titolari, che non sono più tanto giovincelli, non se la sentono di ricominciare tutto da un’altra parte. I titolari sono i coniugi Giovanni “Joe” Daltri e Katia Pollini e hanno maturato la decisione drastica di chiudere. Il locale era stato aperto il giorno di San Valentino del febbraio 1981. È stato il ritrovo serale di molte generazioni di giovani e di gente di tutte le età. Situato in posizione centrale ma un poco defilato, aveva visto nascere qui il gruppo dei “Los Ficao Meravigliao” che per anni ha calcato le scene e con i contributi raccolti padre Sandro Faedi ha potuto terminare i lavori di un asilo nella sua missione. Qui ha avuto sede il gruppo degli “Impavidi”, protagonisti in diverse edizioni del carnevale di Gambettola.

La notizia della chiusura è circolata sui social con vari commenti dispiaciuti. «Finisce un mito, quello di Joe e Katia - dicono numerosi amici e clienti - non si può parlare del Joe’s pub senza menzionare poi il figlio Leandro che per tanti anni ha lavorato con pala e farina. Oggi Leandro si è laureato in filosofia, dedizione al lavoro e allo studio. Ci rattrista questa chiusura anche perché priva la comunità gambettolese di un’attività che fin dalla sua fondazione è sempre stata un punto fisso per famiglie e compagnie giovanili. Qui sono passati tanti estimatori dei maccheroncini alla Joe’s, dei crostini, delle patatine fritte e poi delle pizze. Oggi Joe e Katia si arrendono, per godersi il riposo, ma resteranno sempre nei nostri cuori». «Le belle cose non si dimenticano - aggiunge Stefano Samorè oggi residente a Cesena - Il Joe’s pub è stato per tanti un vero “rifugio“ godereccio dove poter stuzzicare o mangiare ottimi primi piatti e panini, poi il nuovo corso portò pure un’ottima pizza. Ci siamo visti qualche settimana fa e una lunga chiacchierata mi ha mostrato un Giovanni amareggiato, avvilito per la prematura chiusura del locale. Non se lo meritavano e credo che non lo meritasse Gambettola e i suoi affezionati clienti. Grazie Giovanni, Katia e Leandro: ci avete fatto grandi e ci mancherete tantissimo»