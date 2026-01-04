Gambettola, dopo 56 anni di attività chiude lo storico forno Pasolini

Una storica attività e un’istituzione locale, era rimasto l’unico forno che produceva ancora il pane a Gambettola. Seppure il pane fresco in città non manchi, va detto che nelle varie altre attività è cotto fuori territorio comunale. I coniugi Pasolini erano affiancati dal figlio Nicola, collaboratore, che nacque l’anno in cui aprì il forno. Negli ultimi 2-3 anni Carlo era presente saltuariamente, visto che l’età non gli permetteva di esserci tutti i giorni. A fine dicembre la decisione di chiudere, con grande rammarico dei gambettolesi: «Per 56 anni ho visto accesa quella vetrina – afferma per esempio, in un post, Antonio Ceccarelli – questa mattina passandoci davanti vedendo la luce spenta e la serranda abbassata, mi si è ristretto il cuore».