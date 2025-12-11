Gambettola, dopo 42 anni di bomboniere Susi e Sonia chiudono “La Perla”

“La Perla” di Susi Mongiusti abbassa per sempre la serranda. Scompare uno storico negozio avviato per la prima volta 57 anni fa, all’inizio come cartolibreria-giocattoli e poi da 42 anni come “bomboniere e articoli da regalo”. Grande dispiacere in tutta Gambettola e non solo: sabato per lo splendido locale di via De Gasperi numero 89 sarà l’ultimo giorno di attività.

L’attuale titolare Susi Mongiusti, d’accordo con la sorella Sonia, collaboratrice familiare, ha deciso di godersi la meritata pensione oltre che accudire l’anziana madre, altra colonna del negozio esperta nel confezionamento delle bomboniere. Il locale venne aperto la prima volta dal padre, Piero Mongiusti, all’inizio del 1969 che lo gestiva con mamma Alberta. Poi 42 anni fa la decisione di trasformarlo in articoli da regalo e bomboniere. Da anni era rimasto l’unico in città e con una clientela affezionata che arrivava da Ravenna e Rimini fino a Verghereto.

«Le belle cose non si dimenticano – dicono Susi e Sonia – insieme con la mamma abbiamo realizzato a mano migliaia e migliaia di bomboniere per battesimi, comunioni, cresime, lauree e matrimoni. Altri articoli li compravamo ma quasi tutti italiani. La clientela è arrivata alla terza generazione e oggi venivano i nipoti di cui avevamo fatto le bomboniere per la cresima. Proprio due giorni fa è passata a trovarci una cliente a cui nostra madre aveva creato nel 1985 un cesto con una grande bambola centrale e le bomboniere attorno per il matrimonio. Ci ha detto che ancora conserva gelosamente la bella bambola. Noi siamo cresciute nel negozio e abbiamo sempre respirato un clima di gioia, visto che la gente veniva in negozio nei momenti più belli della vita. Ci mancheranno molto, ma l’età avanza e abbiamo impegni familiari da seguire».

Per gli ultimi acquisti o per un saluto sono le ultime ore: il negozio funziona 9-12.30 e 15.30-19. Ma da sabato le vetrine scintillanti de “La Perla” si spegneranno per sempre.