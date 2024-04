Gambettola, dalla fuga dalla violenza di genere a 70 anni da sarta: la storia di Aldina in in libro

A 85 anni compiuti diventa scrittrice della sua storia. Aldina Avanzi è sarta da 70 anni ed è l’unica con negozio e abiti da sposa a Gambettola, con una clientela che arriva anche da Cesena e dai territori collinari. Adesso ha deciso di dare alla stampe un libro autobiografico.

Aldina è nata il 28 febbraio 1939 e di andare in pensione a tempo pieno ancora non ci pensa. È originaria di Mesola (Ferrara), venne a stare a Gambettola 51 anni fa con un figlio.

«Da giovane con mia sorella andammo a imparare il mestiere a Milano da Armani, lo stilista, e ci diplomammo sarte - racconta Aldina - Il lavoro e l’amore per le stoffe di pregio mi sono entrati nel sangue. Sono scappata da Mesola perché il mio ex marito era sempre ubriaco, mi picchiava ed ero terrorizzata per i miei due figli. Così sono arrivata a Gambettola a fare la sarta. A Gambettola ho trovato un secondo marito che ho amato con tutto il mio cuore, ma purtroppo oggi non c’è più. Negli anni d’oro confezionavo decine di abiti da sposa. Ho cantato per 24 anni dal 1996 al 2020 nel Coro lirico “Alessandro Bonci” di Cesena con la mia voce da soprano. Ho conosciuto Mike Bongiorno che ho trovato molto gentile, Miriana Trevisan, cantanti lirici famosi, personalità, teatri bellissimi in regione e fuori regione. Ricordo che cantammo negli studi televisivi di Milano. Oggi sono una nonna felice: ho due bei nipoti di nome Marco, figlio di Gabriele che mi ha resa anche bisnonna di una bella bambina di nome Gioa, e poi Andrea, bravissimo videomaker figlio di Paolo. Ho pensato più volte di vendere la mia amata attività di sartoria. Per fortuna non è ancora successo, so che dopo avrei pianto calde lacrime».

La sarta da record ora è anche scrittrice. Ha infatti deciso di scrivere la sua storia in un volumetto di 64 pagine dal titolo “Aldina” e come sottotitolo “Il romanzo della mia vita, una vita da romanzo” (Società editrice “Il Ponte Vecchio” di Cesena, prezzo 11 euro). La presentazione pubblica si terrà sabato, alle 17, alla sala Fellini, a cura di Paolo Turroni, presidente dell’associazione culturale Pro Rubicone e saranno presenti gli autori: Aldina Avanzi e il collaboratore Angelo Sacchetti che ha raccolto le memorie dell’inossidabile sarta.