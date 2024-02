Gambettola, da Bcc Romagnolo un contributo per ripristinare i giardini di Piazza Togliatti e Piazza Aldo Moro

Proseguono le consegne ufficiali delle donazioni da parte di Bcc Romagnolo a beneficio di Enti e Associazioni del territorio che hanno subito ingenti danni a causa dell’alluvione che ha colpito questa parte di territorio. Nei giorni scorsi è stata la volta del Comune di Gambettola al quale sono stati donati 13mila euro destinati a coprire parte dei costi sostenuti dall’amministrazione comunale per le opere di ripristino di arredi urbani e sistemazione dei giardini di Piazza Togliatti e Piazza Aldo Moro, gravemente danneggiati dalle esondazioni del maggio scorso. Questa somma verrà inoltre utilizzata per acquistare nuovi giochi da esterno per le scuole d’Infanzia “Gianni Rodari” e “Gilberto Amati”, danneggiate anch’esse dal tragico evento.

Una delegazione di Bcc Romagnolo composta dal Presidente Roberto Romagnoli, dal Direttore Generale Daniele Bagni e dal Vicedirettore Roberto Cuppone, si è recata nella sede municipale di Piazza Mazzini nel quale erano ad attenderli la sindaca Letizia Bisacchi e l’assessore ai Lavori Pubblici Ivano Piraccini, ai quali è stato consegnato simbolicamente l’assegno di 13.000 euro.

“A nome di tutta la comunità gambettolese ringrazio Bcc Romagnolo per il sostegno e la sensibilità sempre dimostrate verso i bisogni del nostro territorio. Il prezioso dono a beneficio delle aree verdi e delle scuole colpite dall’alluvione riflette l’impegno di BCC Romagnolo verso la responsabilità sociale per il benessere delle comunità locali, un esempio di solidarietà verso i territori, come il nostro, duramente colpiti dall’emergenza del maggio 2023”, dichiara Letizia Bisacchi, sindaca di Gambettola.