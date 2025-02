Gambettola, carnevale: un carro in più, gruppi al lavoro e nuovo capannone in costruzione

Due novità al prossimo carnevale di Gambettola: aumento dei carri di prima categoria e nuovo capannone in costruzione. Le date delle due sfilate dell’edizione 2025 sono già state ufficializzate: il lunedì di Pasqua (21 aprile), alle 15.30, e sabato 26 aprile, di notte.

I gruppi all’opera

Il freddo pungente di questi giorni non sta spaventando i carristi, che armeggiano in modo febbrile da varie settimane nei capannoni del carnevale, in via Marconi a Gambettola. Sono all’opera quattro gruppi, tre dei quali storici di Gambettola, e uno più giovane, formato da volontari di Borghi.

I primi sono quelli dell’associazione culturale “Amici della scuola”, che per il 41° anno consecutivo parteciperanno con un carro, questa volta dedicato al mondo di Mago Merlino.

Poi c’è il gruppo dell’associazione culturale legata al Bar Malatesta, che sta realizzando “La fabbrica del cioccolato”, dall’omonimo film del 2005 diretto da Tim Burton con interprete principale Johnny Depp, tratto dal romanzo di Roald Dahl.

Il gruppo de “I Giovani Tonici”, campioni in carica, dopo il successo di “Peter Pan”, sta già lavorando da mesi per realizzare il nuovo soggetto legato alla fiaba di Pinocchio, dal titolo “Il paese dei balocchi”.

Quindi il gruppo dei volontari dell’associazione “La Fenice”, che arrivano da Borghi, sta preparando “La bella e la bestia”. Si tratta della quarta partecipazione e ogni anno crescono come tasso tecnico e non saranno più nemmeno il solo gruppo “forestiero” a competere per il trofeo massimo.

La novità assoluta, infatti, è la presenza di un quinto carro di prima categoria, che viene costruito a Forlimpopoli dal gruppo Maranèl. Il gruppo fino ad oggi ha sfilato a Gambettola e ha concorso per la seconda categoria. Nel 2024 addirittura ha portato due carri: “Scooby-Doo” e “Il Re Leone” Ma quest’anno ha deciso il grande salto per competere per la prima. Il tema sembra legato a “Nettuno” il re mitologico dei mari. Il carro verrà poi completato a Gambettola, qualora venga pronto il capannone aggiunto

Nuova struttura

È infatti in costruzione una nuova ala di fianco al laboratorio della cartapesta, del costo di 140mila euro. È già stata montata la struttura portante in acciaio. È di proprietà dell’associazione organizzatrice del Carnevale ultracentenario di Gambettola, che ha ottenuto i permessi dal Comune, proprietario dell’area. La “Gambettola Eventi” ha deciso di investire fondi importanti per fare crescere il ribattezzato “Carnevale della Romagna”. Il progettista dell’opera è il geometra Michael Beaulardi, ex carrista di Gambettola, mentre le ditte realizzatrici dell’opera sono la Cps di Maraldi e la F.lli Pieraccini. La data di ultimazione è prevista al 31 marzo prossimo.